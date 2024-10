Crotone-Reggina: il ricordo di mister Colomba di quell’incredibile 1-2

Un tuffo nel passato a Reggina Tv con mister Colomba, tecnico di quella fortissima Reggina che vinse il campionato di serie B con il memorabile successo ottenuto a Crotone:

“Ricordo benissimo quella partita. Grande fatica nel primo tempo, il Crotone aveva una grande spinta dal suo pubblico, siamo partiti a rilento, poi nella ripresa li abbiamo chiusi nella loro metà campo e creato diverse opportunità. Nel finale, quando tuto sembrava finito, prima Bogdani e poi Casale hanno ribaltato il punteggio. A prescindere da quella gara, la nostra era una squadra molto forte, pensate che Leon era in panchina, poi entrando in campo ha dato una svolta vera a quel match. In quell’anno si è completato un ciclo che ci ha visto partire con la prima stagione in serie A, la retrocessione immeritata e l’immediata risalita, vera programmazione”.

“Quella prima partita in serie A contro la Juventus, ci ha fatto capire che vi erano i mezzi per poter disputare un buon campionato e non c’era ancora Pirlo. Ricordo che Andrea ci raggiunse a Bologna, esordio con assist e prima vittoria nella massima serie. Che gruppo, che bella squadra. Bei ricordi, dai pareggi a S. Siro a quella vittoria con la Roma all’Olimpico. Pirlo era il nostro regista insieme a Baronio in una zona diversa del campo. Sapevamo che Baronio sarebbe andato alla Lazio e parlando con la società, dissi che se fosse rimasto Pirlo lo avrei fatto giocare regista basso. Aveva tutte le caratteristiche per farlo, freddezza nel ricevere la palla dai compagni, lancio, assist. Ma in realtà quel nuovo ruolo glielo affidò Carlo Ancelotti. Io ci avevo solo pensato”.