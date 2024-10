Crotone-Reggina: Denis a sostegno dei compagni di squadra (foto)

Per German Denis ancora rimandato l’esordio in campionato, causa infortunio che fino ad oggi non gli ha permesso neppure di poter essere tra i convocati. L’attaccante in occasione dei match interni contro Monza e Ternana, non ha fatto mancare il suo contributo ed il supporto prima della gara ed a bordo campo, attraverso il continuo sostegno e l’incitamento. Ha colpito molto anche la sua presenza in occasione dell’amichevole contro il Lamezia e di conseguenza non poteva mancare al derby che si giocherà tra poco contro il Crotone. Il suo viaggio in macchina postato sul proprio profilo social.

