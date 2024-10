Crotone-Reggina: mister Aglietti incontra i giornalisti per la conferenza pre gara

Reggina 1914 comunica che domani, venerdì 10 agosto, il tecnico Alfredo Aglietti interverrà in conferenza stampa. Si informano i colleghi giornalisti che la conferenza si svolgerà in presenza presso la sala stampa del C.S. Sant’Agata, con inizio alle ore 12:00.

Per tale motivo, le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 21 di stasera, giovedì 9 agosto, attraverso una mail da inviare all’indirizzo stampa@reggina1914.it. Eventuali richieste che perverranno oltre il limite previsto, non potranno essere prese in considerazione.

Si ricorda, inoltre, che i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherine anti-Covid e Green Pass.