Crotone, Modesto: ‘Farò di tutto per vincere, sarebbe bellissimo’

Alla vigilia di Crotone-Reggina, parla anche il tecnico dei rossoblu. Alcune battute riprese dal sito ufficiale del club: ““Si ritorna a giocare, sarà una gara molto bella perché è il derby e poi tornano i tifosi allo stadio compresi i ragazzi della curva. La squadra sta bene, anche i nazionali. Ho veramente un gruppo eccezionale e durante gli allenamenti spingono molto, professionisti seri e sono contento di poterli allenare”.

Leggi anche

Reggina squadra pronta, derby partita bellissima

“Io e Aglietti non giochiamo, alleniamo. Saranno i giocatori i protagonisti, dobbiamo saper soffrire, essere aggressivi, perchè la Reggina sulla base della squadra dello scorso anno, ha inserito qualche innesto e vogliono giocarsi questo campionato. Io alleno il Crotone, farò di tutto per vincere, perchè vincere un derby sarebbe bellissimo per i tifosi, la squadra, la città, darebbe una sensazione diversa rispetto alle altre partite”.