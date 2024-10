Reggina, Aglietti: ‘Con il Crotone partita da tripla. Scelte quasi obbligate’

Torna il campionato ed in serie B si gioca la terza giornata. La Reggina renderà visita al quotato Crotone ed il match viene come sempre presentato dal tecnico Alfredo Aglietti: “La nostra mentalità deve essere quella di giocare ogni partita in casa e fuori con lo stesso atteggiamento, a prescindere anche dagli avversari. E’ un banco di prova difficile, la squadra è pronta, ma sarà sempre così, è questo il campionato. La pioggia? Le scelte sono scontate o quasi per via delle varie assenze. Menez è squalificato, Denis continua il suo programma di riabilitazione e lo aspettiamo in gruppo, Adjapong sarà assente per problemi muscolari, Rivas non so come tornerà e se tornerà a questo punto (ride). Chiaramente nelle scelte pesano anche queste situazioni, ci scenderà in campo comunque darà il massimo”.

Il Crotone insidioso

“Ogni gara nasconde delle insidie, sono tra i più giovani di questo campionato, hanno preso sei gol in due gare ma hanno tanta voglia di riscattarsi. L’aver cambiato molto necessita di più tempo per compattarsi, ma rimane una partita molto difficile. Rimane aperta a qualsiasi risultato, da tripla. Il Crotone sarà aggressivo e per caratteristiche ha sempre avuto allenatori che interpretano il match con questo atteggiamento. Noi dobbiamo essere bravi a far girare velocemente la palla.

Leggi anche

Il compleanno di Denis

“German raggiunge un traguardo importante con i suoi quaranta anni, speriamo di poter gioire insieme a lui domenica quando lo festeggeremo”.

Leggi anche

I giovani della Reggina