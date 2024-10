Crotone-Reggina: tre indisponibili certi e qualche dubbio in attacco per Aglietti

Ormai manca davvero poco alla sfida tra il Crotone e la Reggina. Sponda pitagorica si tende ad esaltare la qualità dell’organico amaranto, sottolineando i tanti cambiamenti invece in casa rossoblu con volti nuovi e molti giovani. Ma chiaramente mister Aglietti, che conosce come pochi questa categoria, non si fida per nulla e nel corso della settimana che sta per concludersi, ha lavorato duramente insieme ai suoi calciatori per preparare nei minimi dettagli la partita dello Scida.

Gli indisponibili ed i dubbi sul fronte offensivo

Non potrà usufruire dell’intero organico il tecnico, vista l’indisponibilità di Menez squalificato e la perdurante assenza di Denis ancora fermo ai box. Non ci sarà molto probabilmente neppure Adjapong, il suo recupero è previsto per la prossima gara interna con la Spal e mentre per la linea difensiva ed il centrocampo si andrà verso molte conferme, i dubbi di mister Aglietti riguardano le corsie esterne e l’attacco. Con Galabinov sicuramente titolare, da capire se il tecnico dopo l’esperimento di Lamezia, intenderà confermare il 4-4-2 puro con Montalto al suo fianco oppure una soluzione più mobile. Ricci sarà a destra, mentre dalla parte opposta si giocano una maglia Laribi e Bellomo, in attesa di capire meglio la situazione Rivas. Da non sottovalutare l’opzione Liotti.