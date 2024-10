Crotone, Vrenna: ‘Il derby con la Reggina? Ha il fascino di una partita diversa’

Dopo la sosta il campionato di serie B ripartirà e tra le gare più interessanti, quella che si gioca allo Scida di Crotone tra le formazione locale e la Reggina. Di calciomercato e del match che si disputerà alla ripresa ne ha parlato ai microfoni di Fctv il presidente della società pitagorica Gianni Vrenna, dichiarazioni riportate dal sito ufficiale:

“Chiedo ai tifosi di stare vicinia lla squadra”

“Pensiamo di aver allestito una buona rosa, chiedo ai tifosi di stare vicino alla squadra, alla società e al mister perché nel momento in cui ci sono tanti elementi nuovi e qualcuno anche in ritardo di preparazione, c’è da avere pazienza. Noi crediamo nel progetto Modesto perché diversamente non avremmo fatto quasi un triennale, in qualche frangente come a Cittadella la squadra ha dominato e si sono viste delle grandi idee. Non mi sono sbagliato nella scelta del mister, è un grande lavoratore e poi essendo crotonese è attaccato alla maglia e al territorio. Lo vedo molto attento e concentrato, sono molto soddisfatto”.

Il derby con la Reggina

“I derby sono sempre affascinanti. Quest’anno ne abbiamo due contro Reggina e Cosenza. Il derby ha sempre un fascino diverso rispetto ad una partita normale. Adesso c’è la sosta e speriamo di ripartire bene contro la Reggina“.