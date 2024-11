Cruciani C e UNIAIDS: insieme a sostegno della lotta contro l’AIDS.

Di Federica Geria – La maison umbra Cruciani scende in campo per un tema sociale di grande rilievo.In occasione della Conferenza Mondiale sull’AIDS lancia il braccialetto “Fiocco Rosso”, realizzato ad ago in pizzo macramè, per sostenere l’UNAIDS, il programma delle Nazioni Unite creato per coordinare un’azione di lotta contro il virus dell’HIV a livello globale. L’obiettivo del brand Cruciani è quello di promuovere le attività per l’eliminazione della trasmissione dell’AIDS , devolvendo parte del ricavato a favore dei progetti e delle iniziative volte a combattere l’HIV.Numerose le celebrities che sostengono il progetto indossando il braccialetto rosso, tra cui la Principessa Stephanie di Monaco, il giocatore del Chelsea David Luiz e l’attaccante della Roma Gervinho.Anche Victoria e David Beckham supportano la causa tramite i social networks, postando la foto dei loro Cruciani accompagnata dal tweet: “Per favore, supportate la fondazione UNAIDS per una generazione libera dall’AIDS.”Il braccialetto “Fiocco Rosso” è disponibile sul sito ufficiale del brand al prezzo di 10 euro e nel punto vendita Cruciani di Reggio Calabria in via Corso Garibaldi 68.Un piccolo gesto per una grande causa.