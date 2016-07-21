City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il CSI di Reggio Calabria anima le piazze della città attraverso lo sport

Il Csi di Reggio Calabria anima Archi, Scaccioti, Cataforio e San Salvatore con sport e giochi: il presidente Paolo Cicciù racconta il progetto

21 Luglio 2016 - 15:00 | di Redazione

ArchiSport nel quartiere Archi di Reggio Calabria, iniziativa di animazione del Csi

Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria «sceglie di investire a fondo perduto sui propri giovani». Lo spiega, la Presidenza del CSI di Reggio Calabria che in queste ore assieme ai dirigenti ed ai volontari è in calzoncini e maglietta per animare le piazze della Città.

«In giorni in cui la nostra Reggio – sottolinea il Consigliere Nazionale e Presidente Provinciale Csi Paolo Cicciù – è martoriata da notizie nefaste, che fotografano una società “a rallentatore”, noi proviamo a “vivere e custodire” quegli spazi del cuore che gli altri pensano di progettare a suon di milioni di euro».

Lo Sport, infatti, non può restare un’opera incompiuta, soprattutto quando mancano mani e gambe pronte a scattare in piedi nel nome del servizio. Capita ad Archi Cep, a Scaccioti, così come a Cataforio e San Salvatore.

Tre quartieri lasciati soli

Tre quartieri, in modi e con responsabilità diverse, abbandonati a sé stessi dalle Istituzioni. Da ArchiSport allo StreetSport ciò che è emerso è il grande bisogno di animazione e d’incontro.

«Purtroppo gli Enti di Promozione Sportiva, a volte, – commenta Cicciù – si rinchiudono nell’ufficiale ed in ciò che porta profitto. Promuovere attività sportiva libera e come nel caso di ArchiSport un piccolo esercizio di orientamento sportivo non è più remunerativo, perciò viene abbandonato. Invece la ricchezza sta nelle strade, nelle piazze, nei campetti abbandonati, dove giovani, anche di  etnie diverse, scendono sullo stesso campo di gioco e si incontrano».

L’esperienza di ArchiSport

In tal senso è preziosa l’esperienza di ArchiSport, una giornata di animazione sportiva di strada promossa assieme al Ce.Re.So. e al gruppo dei volontari e delle Suore Francescane Alcantarine. Tanti, tantissimi giovani migranti per le strade assieme ai ragazzi del Cep e del rione Scaccioti.

«È triste pensare che per molti quei piccoli atleti sono solo numeri – prosegue Cicciù – abbiamo toccato con mano la povertà e il disagio ed in fondo un pallone che rotola è bastato per far tornare sorrisi e far incontrare mondi, apparentemente lontanissimi».

Campi abbandonati, piazzette, discariche a cielo aperto, strade e vicoli “attenzionati dalla criminalità” sono diventate spazi di legalità e partecipazione “vivi e custoditi”.

Un pallone, un canestro e una rete hanno reso unici e divertenti i pomeriggi dei nostri ragazzi. Da Archi a Cataforio, per il CSI, il passo è breve.

Tornei e animazione con i volontari

Da dieci giorni animatori e volontari sono “impolverati” in tornei di calcio e pallavolo e nelle attività ludico/motorie per i più piccoli. Nel progetto sono coinvolti tutti i ragazzi della Parrocchia di San Giuseppe di Cataforio  e San Salvatore. Un’iniziativa condivisa col territorio, con la presenza costante delle famiglie ad osservare i propri ragazzi giocare e divertirsi in modo semplice. «La colpa è di chi pensa che lo Sport è tale solo se esaltato da grandi palcoscenici – soggiunge il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano – invece è nelle periferie, tutte le periferie, che dobbiamo muoverci con più attenzione e dedizione.

Abbiamo anche fatto un gemellaggio, tra la parrocchia di Sant’Alessio D’Aspromonte  e quella di Cataforio – San Salvatore. È stata occasione di crescita per due comunità messe ai margini, ma ricchissime sotto il profilo umano e relazionale».

Le prossime iniziative estive del Csi

Le iniziative estive del CSI, però, non saranno un’estemporanea.

«La cosa bellissima – dice Cicciù – è che all’indomani dell’avvio di queste attività siamo stati subissati di richieste da altri territori, soprattutto da parrocchie che hanno riconosciuto la gratuità e l’efficacia del nostro progetto “#StreetSport”. Vogliamo far diventare, questa dell’animazione sportiva di strada, una buona prassi per un territorio che delimita lo sport nell’orticello della competizione agonistica, – conclude Cicciù – non cogliendone gli aspetti più puramente civici, educativi e di partecipazione».

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CsiReggio Calabria Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?