Il CSI di Reggio Calabria anima le piazze della città attraverso lo sport

Il Csi di Reggio Calabria anima Archi, Scaccioti, Cataforio e San Salvatore con sport e giochi: il presidente Paolo Cicciù racconta il progetto

Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria «sceglie di investire a fondo perduto sui propri giovani». Lo spiega, la Presidenza del CSI di Reggio Calabria che in queste ore assieme ai dirigenti ed ai volontari è in calzoncini e maglietta per animare le piazze della Città.

«In giorni in cui la nostra Reggio – sottolinea il Consigliere Nazionale e Presidente Provinciale Csi Paolo Cicciù – è martoriata da notizie nefaste, che fotografano una società “a rallentatore”, noi proviamo a “vivere e custodire” quegli spazi del cuore che gli altri pensano di progettare a suon di milioni di euro».

Lo Sport, infatti, non può restare un’opera incompiuta, soprattutto quando mancano mani e gambe pronte a scattare in piedi nel nome del servizio. Capita ad Archi Cep, a Scaccioti, così come a Cataforio e San Salvatore.

Tre quartieri lasciati soli

Tre quartieri, in modi e con responsabilità diverse, abbandonati a sé stessi dalle Istituzioni. Da ArchiSport allo StreetSport ciò che è emerso è il grande bisogno di animazione e d’incontro.

«Purtroppo gli Enti di Promozione Sportiva, a volte, – commenta Cicciù – si rinchiudono nell’ufficiale ed in ciò che porta profitto. Promuovere attività sportiva libera e come nel caso di ArchiSport un piccolo esercizio di orientamento sportivo non è più remunerativo, perciò viene abbandonato. Invece la ricchezza sta nelle strade, nelle piazze, nei campetti abbandonati, dove giovani, anche di etnie diverse, scendono sullo stesso campo di gioco e si incontrano».

L’esperienza di ArchiSport

In tal senso è preziosa l’esperienza di ArchiSport, una giornata di animazione sportiva di strada promossa assieme al Ce.Re.So. e al gruppo dei volontari e delle Suore Francescane Alcantarine. Tanti, tantissimi giovani migranti per le strade assieme ai ragazzi del Cep e del rione Scaccioti.

«È triste pensare che per molti quei piccoli atleti sono solo numeri – prosegue Cicciù – abbiamo toccato con mano la povertà e il disagio ed in fondo un pallone che rotola è bastato per far tornare sorrisi e far incontrare mondi, apparentemente lontanissimi».

Campi abbandonati, piazzette, discariche a cielo aperto, strade e vicoli “attenzionati dalla criminalità” sono diventate spazi di legalità e partecipazione “vivi e custoditi”.

Un pallone, un canestro e una rete hanno reso unici e divertenti i pomeriggi dei nostri ragazzi. Da Archi a Cataforio, per il CSI, il passo è breve.

Tornei e animazione con i volontari

Da dieci giorni animatori e volontari sono “impolverati” in tornei di calcio e pallavolo e nelle attività ludico/motorie per i più piccoli. Nel progetto sono coinvolti tutti i ragazzi della Parrocchia di San Giuseppe di Cataforio e San Salvatore. Un’iniziativa condivisa col territorio, con la presenza costante delle famiglie ad osservare i propri ragazzi giocare e divertirsi in modo semplice. «La colpa è di chi pensa che lo Sport è tale solo se esaltato da grandi palcoscenici – soggiunge il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano – invece è nelle periferie, tutte le periferie, che dobbiamo muoverci con più attenzione e dedizione.

Abbiamo anche fatto un gemellaggio, tra la parrocchia di Sant’Alessio D’Aspromonte e quella di Cataforio – San Salvatore. È stata occasione di crescita per due comunità messe ai margini, ma ricchissime sotto il profilo umano e relazionale».

Le prossime iniziative estive del Csi

Le iniziative estive del CSI, però, non saranno un’estemporanea.