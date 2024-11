L’ex Reggina Inzaghi: ‘Nel 2015 il pallone era “sgonfio”, ho temuto di avere la Sla’

Reggio si prepara ad accogliere Pippo Inzaghi. L’ex tecnico della Reggina sarà al cineteatro Odeon per la presentazione del suo libro “Il momento giusto” e Reggio Calabria ha ritenuto fosse tra le città più adatte per raccontarsi e raccontare la sua vita professionale e non solo. “Non vedo l’ora di tornare in mezzo al mio pubblico, ha dichiarato a Gazzetta del Sud. Ho lasciato laggiù molti amici con i quali siamo rimasti in contatto. Arriverò direttamente da Salerno dove ancora risiedo e mi fermerò fino a domenica anche per partecipare alla cresima della figlia di Gaetano Ungaro, il genero dell’ex presidente Lillo Foti. Accanto a me ci sarà anche la mia compagna, anche lei legata ai colori amaranto.

Leggi anche

Il libro? Racconto la mia lunga carriera con diversi aneddoti, ma le pagine toccano anche argomenti che esulano dallo sport”. Il capitolo della sofferenza: “Nell’autunno del 2015 per la prima volta il pallone era “sgonfio”. metaforicamente parlando. Per me non rimbalzava più. Avevo difficoltà a metabolizzare la lontananza dal mio mondo. Mi alzavo al mattino e non sapevo come arrivare a sera. Andavo in palestra senza però entusiasmo. Il mio corpo mandava segnali inequivocabili di malessere, mi sono spaventato. Anzi, lo dico chiaramente senza vergogna: ho avuto paura. Temevo di avere qualcosa di grave, addirittura la Sla. Poi ho capito quale era il problema superandolo poco alla volta con l’aiuto dell’amore della famiglia. I miei genitori sono stati eccezionali comprendendo ciò che avevo bisogno“.