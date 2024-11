Inzaghi: ‘Seguo la nuova Reggina. Ci terrei a completare quel lavoro non finito’

"Avevo sposato un progetto triennale e non sarei mai andato via"

Su Gazzetta del Sud per Pippo Inzaghi, sabato pomeriggio a Reggio per la presentazione del suo libro “Il momento giusto“, c’è spazio anche per parlare dell’attuale squadra amaranto e di quanto accaduto nella scorsa stagione: “Seguo la nuova Reggina e mi fa piacere abbia superato la semifinale. Mi auguro in un exploit a Siracusa così da poter sperare nel ripescaggio. La piazza merita traguardi ambiziosi e spero che possa uscire al più presto dall’inferno dei dilettanti. Conosco Barillà, nonostante la carta d’identità, continua a essere decisivo. Parliamo di un calciatore di spessore che ho affrontato diverse volte da avversario“.

