Summer Camp Segato 2024, aperte le iscrizioni. I dettagli

Svelato il programma per il prossimo “Summer Camp Segato 2024” che si terrà dal prossimo 2 al 6 luglio presso il villaggio montano di Gambarie, in Santo Stefano d’Aspromonte.

Gli ospiti del camp saranno accolti presso l’Hotel Centrale, situato in Piazza Margeruca. L’hotel offre una gamma completa di servizi, tra cui un ristorante, una spa e un centro benessere, garantendo agli atleti un’esperienza unica per rilassarsi e rigenerarsi dopo le intense sessioni di allenamento.

Il camp promette non solo strutture di livello professionale, ma anche un ambiente accogliente dove i giovani appassionati di calcio potranno migliorare le loro abilità sotto la guida di istruttori qualificati. La Juventus Academy, con il suo rinomato programma di formazione, offre ai partecipanti l’opportunità di crescere sia come giocatori che come individui.

I genitori non potranno soggiornare presso l’hotel dove saranno ospitati i partecipanti, garantendo così un’esperienza autonoma e indipendente per i giovani atleti.

Le attività sportive si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Cucullaro”, quest’ultimo dotato di un campo da gioco all’avanguardia, immerso nel suggestivo panorama del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il “Summer Camp Segato 2024” si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i giovani calciatori che desiderano vivere una settimana all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita personale, in uno degli scenari naturali più belli di Reggio Calabria.

Per informazioni: 346.3229135 – jsegato@yahoo.com