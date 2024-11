Richiesta disciplinare per il magistrato Stefano Musolino: “Non è imparziale”

Le consigliere laiche del Csm, Isabella Bertolini della Lega e Claudia Eccher di Fratelli d’Italia, hanno richiesto l’apertura di una pratica alla prima Commissione e alla Procura generale della Cassazione per valutare eventuali profili disciplinari a carico del segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino.

La richiesta è stata incardinata dalla prima Commissione del Csm, che ha competenze sui trasferimenti per incompatibilità ambientale. Secondo Bertolini ed Eccher, un articolo di stampa riferisce che Musolino avrebbe partecipato a un’iniziativa dei ‘No Ponte’ al Centro socio-culturale Nuvola Rossa di Villa San Giovanni, a Reggio Calabria. Durante l’incontro, Musolino avrebbe dichiarato:

E ha aggiunto:

“Stiamo vivendo un momento in cui si presentano davanti a noi scelte molto importanti. I conflitti possono essere deleteri se non si basano sul rispetto reciproco delle posizioni e possono essere invece molto fruttuosi se vengono gestiti e governati. Ma per farlo, non si può ricorrere allo strumento penale. Non si possono inventare nuove norme per radicalizzare il dissenso e, addirittura, criminalizzarlo.”