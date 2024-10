Cucina italiana nel mondo, la Calabria protagonista a Zurigo

Il progetto Calabria Valley sbarca in Svizzera per la settimana della cucina italiana nel mondo

Il progetto Calabria Valley sbarca in Svizzera per la settimana della cucina italiana nel mondo. Educazione alimentare e cultura del gusto è il tema della quarta settimana della cucina italiana nel mondo, in programma dal 18 al 24 Novembre 2019. Questo importante appuntamento è dedicato a promuovere all’estero la cucina italiana di qualità e i prodotti agroalimentari.

Gli assi portanti degli eventi attuati dal Mise, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole ed il Ministero dell’istruzione sono, tra l’altro, la Dieta Mediterranea, quale stile di vita sano e modello di alimentazione equilibrato alla portata di tutti, gli itinerari enogastronomici e turistici regionali, la riscoperta dei borghi italiani e dei prodotti culinari tipici, l’internazionalizzazione dell’offerta formativa italiana nel settore della cucina e dell’ospitalità.

Temi molto vicini e connaturati alla identità territoriale calabrese che si esprime al meglio nei borghi, culla di storia e tradizioni e nei prodotti agroalimentari d’eccellenza. Nell’ambito di queste iniziative si colloca l’evento svoltosi il 18 novembre presso il consolato generale di Zurigo e realizzato in cooperazione con la Camera di Commercio italiana per la Svizzera nell’ambito del progetto “Calabria Valley, specialità e territorio”, a cui hanno preso parte il Console generale d’Italia a Zurigo Giulio Alaimo, Gina Aquino dirigente del settore internazionalizzazione della Regione Calabria, il dott. Fabrizio Macri, segretario generale della Camera di Commercio italiana per la Svizzera oltre che rappresentati del mondo imprenditoriale svizzero.

Nel corso dell’evento si è svolto anche un blending tasting tra prodotti calabresi e prodotti italian sounding. Tra i partecipanti che hanno correttamente individuato i prodotti calabresi autentici sono stati sorteggiati tre cesti di prodotti agroalimentari.

La conferenza si è conclusa con una degustazione, molto apprezzata, di prodotti enogastronomici delle aziende calabresi selezionate nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Calabria e rientrante nella strategia di internazionalizzazione che caratterizza il governo del Presidente Mario Oliverio per lo sviluppo dell’export, del turismo, dell’innovazione tecnologica e per l’attrazione degli investimenti.