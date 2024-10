Curva Sud: i tempi di intervento, la Commissione e l’attesa degli ultras

Procedono secondo i tempi stabiliti i lavori da parte dell’impresa titolare dell’appalto della piscina, per la messa in sicurezza della delimitazione del cantiere alle spalle della Curva Sud. Dopo l’approvazione del progetto presentato dal Comune di Reggio Calabria e Sport e Salute, sono stati indicati come necessari alcuni interventi per consentire la riapertura del settore, che come si ricorderà, è rimasto chiuso in occasione del match di Coppa Italia contro la Vibonese.

Il delegato allo sport Giovanni Latella ha dichiarato con certezza che per la sfida di domenica contro la Scafatese i tifosi potranno accedervi, ma va precisato che oltre al completamento dei lavori, c’è anche la Commissione tecnica che dovrà dare parere positivo e questo dovrebbe avvenire nella giornata di venerdi nel tardo pomeriggio. Questo significa che gli ultras e tutti coloro che intendono assistere alla partita dalla Curva Sud, dovranno aspettare ancora almeno un giorno prima di sapere se sarà possibile farlo. Stesso dicasi per la società Reggina che non potrà avviare la prevendita fino a quando non arriverà l’atteso ok.