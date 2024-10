Reggina: chi ha un amico abbonato avrà uno sconto. Prezzi a confronto

La prevendita prende il via questa mattina e vale solo per il settore di Tribuna Ovest

“Porta un amico” è la promo riservata agli abbonati in occasione della gara con la Scafatese valida per la 2ª giornata del campionato di Serie D. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto al costo della scorsa stagione:

Curva Sud € 7,50 più prevendita

Tribuna Laterale € 15 più prevendita

Tribuna Centrale € 25 più prevendita

Vip € 30 più prevendita

Prezzi riservato a non abbonati

Curva Sud € 10

Tribuna Laterale € 20

Tribuna Centrale € 30

Vip € 40

AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 10 di giovedi 12 settembre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Scafatese, in programma domenica 15 settembre alle ore 16 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per il 2ª giornata di campionato.