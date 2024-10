Reggina-Martinez: un primo passo che fa piacere a tutti

Tra persone intelligenti una soluzione si trova sempre. Inutile quanto controproducente l’attrito tra il tecnico Pergolizzi e il portiere Martinez. L’allenatore amaranto a più riprese, interpellato dai giornalisti sull’argomento ha sempre parlato di necessità di tutela del gruppo, di posti da titolare che non possono essere garantiti a nessuno e di apertura ad accogliere nuovamente l’estremo difensore, qualora lo stesso tendesse una mano e quindi mostrasse disponibilità ad accettare quelle che sono le regole di spogliatoio.

Non è stato convocato per la gara di Coppa Italia contro la Vibonese e neppure per la prima di campionato con la Nuova Igea. Non lo si è visto sul palco nel giorno della presentazione ufficiale della squadra, ritenuto di fatto fuori rosa. Ma, finalmente, forse quella mano è stata tesa, perchè da qualche giorno Martinez è tornato ad allenarsi con i compagni. Non sappiamo se questo cambierà la sua storia con la Reggina da questo momento in poi, ma possiamo certamente ritenere si tratti di un primo passo che fa piacere a tutti. Il portiere, a prescindere dalle scelte che verranno fatte, nel corso della stagione può tornare utile e i tifosi stravedono per lui. Non è poco.