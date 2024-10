Reggina-Scafatese: come vedere la partita in live streaming

Appuntamento molto atteso quello di domenica 15 settembre con la Reggina che farà il suo esordio al Granillo, dopo aver giocato e vinto la prima di campionato in trasferta contro la Nuova Igea. In attesa di capire se la Curva Sud verrà riaperta e quindi occupata dagli ultras, è partita la prevendita per il settore di Tribuna Ovest. Per coloro che non avranno la possibilità di assistere al match direttamente allo stadio, c’è la possibilità di farlo attraverso lo streaming. Come? Collegandosi alla piattaforma playreggina1914.it, registrandosi e acquistando la gara con la Scafatese al costo di € 8,50. Per le gare delle stagione 2024/25, possibilità di sottoscrizione abbonamento al costo di € 100.

