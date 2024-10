Curva Sud chiusa: mostra fiducia il delegato allo sport Giovanni Latella

Attesa dei tifosi e per la società, riguardo la riapertura della Curva Sud, chiusa in occasione del match con la Vibonese dopo la bocciatura della Commissione tecnica che ha ritenuto poco sicura e affidabile la recinzione nella zona interessati ai lavori di rifacimento della piscina comunale. A pochi giorni dalla prima ufficiale in campionato al Granillo, abbiamo interpellato il delegato allo sport Giovanni Latella nel corso della trasmissione “Zona Amaranto” per avere degli aggiornamenti: “Stiamo lavorando affinché i nostri tifosi possano tornare nel loro settore che è quello della Curva Sud e sostenere la Reggina. Nella giornata di domani (oggi), ci sarà una riunione in Prefettura per l’approvazione del progetto, credo che al massimo entro giovedì si potrà avere la risposta sull’approvazione del progetto riguardo la recinzione. I tifosi saranno aggiornati sull’attività che stiamo portando avanti. Non voglio fare delle promesse ma ritengo che la Curva verrà aperta perché i tecnici hanno completato il lavoro che veniva richiesto e ritengo che dopo il sopralluogo la Commissione darà l’ok. Con i dovuti scongiuri, non dovrebbero esserci problemi per la partita di domenica“.