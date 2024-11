Da domani, 31 maggio, Volotea torna a volare sulla tratta Reggio Calabria-Genova.

Due i collegamenti operati dal vettore presso lo scalo calabrese: oltre alla Liguria, è possibile decollare anche alla volta di Venezia.Reggio Calabria, 30 maggio 2014 – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega medie e piccole destinazioni, da domani, 31 maggio, ritorna a solcare i cieli da Reggio Calabria a Genova. I biglietti sono già disponibili attraverso i tradizionali canali di vendita del vettore: nelle agenzie di viaggio, sul sito www.volotea.com o chiamando il call center all’895 895 4404. Il collegamento con la Liguria, che prevede 3 voli a settimana, si va ad aggiungere alla rotta già operata dal vettore verso Venezia.“Si accorciano le distanze tra Liguria e Calabria! – afferma Valeria Rebasti, Italian Commercial Country Manager Volotea – Tornare a volare da Reggio Calabria a Genova è per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo deciso di ripristinare i collegamento, offrendo due destinazioni in linea con i desideri e le esigenze dei passeggeri calabresi”.Da domani, sabato 31 maggio, i passeggeri calabresi potranno nuovamente raggiungere in modo facile, veloce e – soprattutto – conveniente la città di Genova, magari per gustarsi un bel piatto di trofie al pesto. Al tempo stesso, il collegamento consentirà a tutti i viaggiatori liguri di decollare alla volta di Reggio Calabria, apprezzandone le specialità culinarie e il ricchissimo patrimonio artistico e naturale.“Grazie a Volotea – dichiara il Presidente Sogas SpA Carlo Alberto Porcino – dall’Aeroporto dello Stretto è possibile raggiungere le città di Genova e Venezia. Con voli diretti e tariffe convenienti. Siamo felici della partnership avviata ormai da tempo con Volotea.La qualità dei servizi offerti e la puntualità di questa compagnia la rendono sicuramente una valida scelta di viaggio seria ed affidabile per quanti vogliono partire dall’Aeroporto dello Stretto salendo a bordo di un aereo di Volotea”.Tutte le rotte Volotea sono in vendita sul sito www.volotea.com, presso le agenzie di viaggio o contattando il call center all’ 895 895 4404.VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di voli diretti ed economici. Volotea offre voli a tariffe low-cost, assicurando una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti per fila (2+3). È possibile portare a bordo, oltre al classico bagaglio a mano, anche un piccolo elemento aggiuntivo (come una borsa da donna o una borsa per computer). Volotea è presente in 17 aeroporti italiani: Ancona, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino, Verona e Venezia. Le sue basi operative a livello europeo sono presso gli aeroporti “Marco Polo” di Venezia, “Falcone Borsellino” di Palermo, “Nantes Atlantique” di Nantes e “Mérignac” di Bordeaux. I biglietti possono essere acquistati sul sito web (www.volotea.com), chiamando il call center all’895 895 4404 o in agenzia di viaggio. Particolare cura è dedicata al servizio ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra sia a bordo.