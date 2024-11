“Da imprenditore a leader”, ecco il workshop gratuito della Confcommercio

È cambiato radicalmente il modo di fare impresa, molte aziende chiudono, altre sono in difficoltà.

E con questo scopo che nasce il workshop gratuito “Da Imprenditore a Leader” organizzato dalla Confcommercio Reggio Calabria insieme alla “Roberto Re Leadership School”, la Società di formazione, leader in Europa, che dal 1992 si occupa di crescita personale e professionale.

Il manager gestisce, il leader guida. Il manager regolamenta, il leader trascina. Il manager è ragione e metodo, il leader cuore e passione. Due ruoli difficili da conciliare in un’unica personalità. Due ruoli che bisogna far convivere nella stessa persona. Secondo la “Roberto Re Leadership School”, il segreto sta nel saper gestire un’impresa e una squadra di persone e proprio per questo bisogna saper essere anche un leader.

Una mattinata, il 9 Maggio prossimo, dalle 10 alle 13:30, ospitata nei saloni della Confcommercio di via Castello 4 che convergerà su tre principali obiettivi, strumenti pratici che permetteranno di raggiungere più facilmente gli obietti secondo la Società di formazione: il metodo in sette passi per definire i propri obiettivi; le otto abilità trasversali necessarie per raggiungerli più facilmente e le “chiavi” per la gestione dello stress.

Un’opportunità per gli imprenditori reggini che potranno relazionarsi con Daniela Ferrante, Psicologa e Responsabile Sicilia Roberto Re Leadership School, Centro di formazione FLY Catania che terrà il workshop del prossimo 9 Maggio. Per ulteriori informazioni, e iscrizioni, rivolgersi alla sede reggina della Confcommercio.