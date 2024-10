Da Londra a Tokyo, la ‘nduja sta conquistando il mondo

Un insaccato fuori dagli schemi. Questa la sintetica ma eloquente descrizione che l’imprenditore Luigi Caccamo fa della ‘nduja, sempre più alla conquista dei palati di tutto il mondo.

“A Spilinga produciamo il 50% di ‘nduja in più rispetto all’anno scorso”, le parole di Caccamo ai microfoni di Ansa.

Numeri che testimoniano in modo concreto il vero e proprio ‘boom’ della ‘nduja sulle tavole di tutto il mondo, con chef di livello internazionale a elogiare la bontà unica di un prodotto esclusivamente Made in Calabria.

“E’ prodotto con carne di maiale, peperoncino e sale. Viene prodotto soprattutto a Spilinga, la sua patria, ma anche nel resto della Calabria.

La ‘nduja è utilizzata in particolar modo nei primi piatti e nelle bruschette, negli ultimi anni è molto usata sulla pizza. E’ un prodotto versatile, che si presta a diversi utilizzi.

E’ apprezzata in modo particolare da tutti i calabresi ma negli ultimi tempi è ormai conosciuta in tutto il mondo. Noi vendiamo i nostri prodotti in Inghilterra, Germania, Canada, Giappone, oramai in tutto il mondo”, le parole dell’imprenditore calabrese.