‘Dai un calcio alla polio!’, Campiglia a CityNow: “Reggio, rispondi presente”

Si terrà a Reggio Calabria, precisamente allo stadio Oreste Granillo, l’evento a scopo solidale ‘Dai un calcio alla polio!”. Appuntamento per lunedi 18 dicembre alle ore 10, il ricavato (3 euro il costo simbolico del biglietto) andrà a finanziare l’eradicazione totale a livello mondiale del virus della poliomielite.

Andrea Campiglia, presidente del Rotary Reggio Calabria e organizzatore della manifestazione, racconta ai microfoni di Citynow come è nata l’idea che ha portato alla realizzazione dell’evento: “Quasi per scherzo, con amici abbiamo pensato di realizzare qualcosa che potesse essere importante per la città e per raccogliere fondi in favore dell’eradicazione del del virus della poliomielite”.

Dal 1978, sono circa due miliardi i bambini vaccinati dal Rotary. “Questa è la mission che anima la nostra associazione a livello mondiale. Sarà una raccolta fondi divertente, speriamo che la città risponda presente. Grazie alla collaborazione di tutti i partner e con gli istituti scolastici, l’obiettivo è quello di avere almeno 3 mila persone al Granillo”.

Nel triangolare a scopo benefico si sfideranno la squadra degli imprenditori reggini (capitanata dal sindaco Falcomatà), quella dell’Ordine dei commercialisti (capitanata da Stefano Poeta) e la squadra ‘Night People’ (dj, animatori e pr reggini) guidata da Antonio Venanzi.

“Abbiamo trovato la piena disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, che ci ha concesso lo stadio Granillo. Mi piacerebbe –sottolinea Campiglia– che questo diventasse un appuntamento fisso per la città, una sorta di ‘Partita del cuore’ da organizzare con cadenza annuale”.

I biglietti sono acquistabili presso i seguenti punti vendita: Moma Space, Bar Veneto, Ristorante Via Veneto, Hostaria dei Campi, B’Art.