Dal 13 al 18 aprile la mostra fotografica collettiva “Reggio Calabria: una provincia, cento paesaggi”

La mostra fotografica a conclusione del Progetto “Reggio Calabria: una provincia, cento paesaggi” è uno sguardo sulla nostra bella ma sconosciuta provincia, alla ricerca dei “paesaggi della bellezza”, una bellezza intesa nel senso più profondo ed ampio, in cui l’interazione tra uomo e ambiente ha prodotto un risultato “bello e unico”.

La mostra nasce all’interno del progetto “Reggio Calabria: una provincia, cento paesaggi” con cui l’Associazione 4Energy, in collaborazione con l’Assessorato al Paesaggio della Provincia di Reggio Calabria, ha inteso promuovere la conoscenza, il rispetto e la tutela dei paesaggi provinciali.

Il paesaggio è definito infatti, dalla Convenzione Europea del Paesaggio, come una determinata parte di territorio, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio rappresenta quindi, un fattore determinante per il benessere individuale e sociale, contribuisce pertanto, alla definizione dell’identità regionale e costituisce una risorsa strategica che, se opportunamente valorizzata, diventa uno dei fondamenti su cui basare lo sviluppo economico.

Espongono:

Alfonso Morabito

Carmelo Fiore

Giuseppe Martino

Nino Dattola

Location:

Palazzo Storico Della Provincia di Reggio Calabria

P.zza Italia – Reggio Calabria

Giorni & Orari:

Lunedì 13 Aprile: 14:00-18:00

Martedì 14 Aprile: 8:00-18:00

Mercoledì 15 Aprile: 8:00-18:00

Giovedì 16 Aprile: 8:00-18:00

Venerdì 17 Aprile: 8:00-18:00

Sabato 18 Aprile: 8:00-18:00