Dal 18 luglio al 29 agosto la XXX edizione del Catonateatro

Si alza il sipario sulla trentesima edizione del Festival Catonateatro che propone un cartellone ricco ed interdisciplinare. Quello che tre decenni fa appariva come un sogno lontano, forse una chimera, è oggi diventato realtà, e la grafica di quest’anno che ha come protagonista una scultura dell’artista reggina Nietta d’Atena intitolata “La porta del sogno” vuole simboleggiare proprio un sipario che si apre e scopre un simbolo onirico che riecheggia negli spettatori.

Qualche settimana fa era già trapelata la notizia, poi confermata dal Presidente Lillo Chilà, della presenza di Fiorella Mannoia che il 21 agosto emozionerà il pubblico dell’arena Alberto Neri con le mille sfumature della sua voce e le canzoni senza tempo, scritte per lei dai più grandi autori italiani.

È adesso il momento di scoprire tutti gli appuntamenti della nuova rassegna che prenderà il via il 18 luglio con Al Bano in concerto ed il suo “Voce dell’anima”. Una delle voci più celebri ed importanti del panorama della musica leggera italiana, nonché un volto nuovo per Catonateatro, il cantante pugliese proporrà i suoi successi inserendo anche brani di musica classica e facendosi accompagnare dal figlio Yari alla chitarra e dal giornalista e scrittore Pino Aprile ed i suoi racconti.

Il 23 luglio sarà la volta della commedia brillante con “Ti amo… o qualcosa del genere” con Roberto Ciufoli e Gaia De Laurentiis, Francesca Nunzi e Diego Ruiz che impersonificheranno i protagonisti di uno scoppiettante intreccio a quattro che, con dinamiche scomposte sul sottile confine tra amicizia ed amore, delineeranno una frizzante commedia caratterizzata da un crescendo ritmato di equivoci, comicità e paradossi.

Il 30 luglio è la volta di un classico shakespeariano “Sogno di una notte di mezza estate” in una rilettura di Ruggero Cappuccio con protagonisti Isa Danieli e Lello Arena.

Il 4 agosto, invece, si conferma lo spazio che Catonateatro riservato alle realtà del territorio con la presenza della Concert Band di Melicucco guidata dal maestro Maurizio Managò che proporrà un percorso musical-teatrale “Dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra”.

Facendo leva sul desiderio di sorridere senza trascurare la riflessione, il 2 ed il 6 agosto un doppio appuntamento con la commedia brillante attenderà il pubblico di Catonateatro. Il primo dei due appuntamenti sarà con “Lei è ricca, la sposo… e l’ammazzo!” con Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio, protagonisti di una storia d’amore tra un ex milionario ed una ricca ma goffa ereditiera. Il 6 agosto, invece, sarà Enrico Guarneri, oramai ospite fisso della rassegna catonese, il quale ne “Il consiglio d’Egitto” divertirà il pubblico tra traduzioni di antichi manoscritti in lingua araba ed i moti rivoluzionari dell’antica Palermo.

Con “Appunti di viaggio”, il 9 agosto, sarà Lina Sastri a far compiere agli spettatori un viaggio nel teatro, nella musica e nel cinema italiano, attraverso racconti di vita vissuta, di incontri indimenticabili, di brani poetici e musicali della grande tradizione classica napoletana ed internazionale.

Il 13 agosto sarà nuovamente la volta del teatro di prosa e di una delle commedie più riuscite e di maggior successo di tutti i tempi. Per il divertimento del pubblico, Ivana Monti, Paola Quattrini e Sergio Muniz porteranno in scena “Arsenico e vecchi merletti”.

Dopo il già citato spazio riservato alla musica con il concerto di Fiorella Mannoia de

l 21 agosto, tre giorni dopo, il 24 agosto, sarà la volta di una commedia contemporanea “Ieri è un altro giorno!” con Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione, Milena Miconi e la partecipazione straordinaria di Augusto Zucchi ed il loro racconto di un’assurda giornata in cui niente va come previsto e niente sembra prevedibile, dove tutto è possibile e tutto può accadere.

Il 27 agosto, tra aneddoti e canzoni, in uno spettacolo coinvolgente e spensierato, sarà Enrico Montesano che, assieme all’orchestra Saverio Mercadante diretta dal maestro Roberto Molinelli, accompagnerà il pubblico di Catonateatro in un viaggio nel tempo per un omaggio al M° Trovaioli caratterizzato dalle tante composizioni del celebre maestro.

Il degno finale di una rassegna che segna l’importante traguardo dei 30 anni di attività di Catonateatro si avrà il 29 agosto con una serata di festa in cui prima Enrico Guarneri nei panni di “Litterio” e dopo Maurizio Schweizer e la sua somiglianza fisica e vocale col “Molleggiato” ne “Il re degli ignoranti” faranno ridere e divertire il pubblico in uno spettacolo da non perdere.