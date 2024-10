Dalla Calabria con Easyjet un nuovo volo per la Svizzera

Si potrà volare da e per Basilea anche da Lamezia. Ad annunciarlo è stata la compagnia Easyjet che dal prossimo giugno collegherà l’aeroporto della città della piana con quello di Basilea-Mulhouse-Friburgo in Svizzera con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì.

I voli, per ora, come annunciato dalla stessa compagnia, saranno operati da giugno ad ottobre 2018, nel periodo estivo, quindi. La compagnia aerea low cost britannica ha ampliato l’offerta di voli per la città svizzera e tra le rotte disponibili rientra anche quella per Lamezia