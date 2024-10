La dama internazionale a Reggio, si impone il reggino Vincenzo Sgrò

C’è l’emozione dei più giovani e la “sapienza” dei più esperti ma soprattutto la soddisfazione dell’Asd “Il bianco e il nero” per aver organizzato, il Trofeo “Città di Reggio Calabria” di dama internazionale. Sessanta specialisti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in un evento sportivo molto atteso.

È stato anche un momento di incontro e confronto, riporta la Gazzetta del Sud, tra giovani di diverse regioni per un arricchimento che caratterizza da sempre le attività dell’associazione presieduta da Antonino Cilione, damista di lungo corso che ha riacceso in città la passione per la disciplina.

In apertura è toccato alla categoria Ragazzi: in 40 si sono presentati al via con successi di Lorenzo Germolè, Raphael Gangemi, Alessandro Barreca e Sofia Suraci. Avvincente la gara dedicata agli “Agonisti” che ha visto la partecipazione di tre campioni italiani Assoluti: il reggino Domenico Fabbricatore, Luca Lorusso e Roberto Tovagliaro che è il ct della Nazionale giovanile.

La vittoria è andata al giovane maestro reggino Vincenzo Sgrò in forza ai “Nuovi orizzonti” che si è distinto non solo per l’ottimo gioco, ma anche per il fair play. Al 2° posto Tovagliaro, davanti a Lorusso. Nel gruppo provinciale si è imposto Leonardo Scigliano (Lecce), poi Thomas Di Luciano (Siracusa) e Simone Piccinini (Latina).

L’attività damistica prosegue adesso nella nuova sede dell’Asd “Il bianco e il nero” nel quartiere di San Sperato, dove è possibile accostarsi allo sport della mente grazie al contributo di numerosi istruttori federali.

fonte: Gazzetta del Sud