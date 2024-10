Danza: due calabresi Campioni del Mondo. I complimenti del presidente Condipodero

Gli atleti Fabio Borelli e Concetta Flauti, maestri e ballerini della scuola di ballo ASD Passione Danza di Catanzaro, appartenenti alla FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva, hanno conquistato due titoli di Campioni del mondo nella competizione “World Latin Show & Synchro Dance Championships IDO” svoltasi a Sarajevo. La manifestazione ha registrato presenze da record con migliaia di atleti in pista in rappresentanza di 13 nazioni.I brillanti ballerini Borelli-Flauti sono riusciti a raggiungere per ben due volte il gradino più alto del podio aggiudicandosi l’ambita medaglia d’oro con una splendida performance contraddistinta da tecnica, espressività ed eleganza.

Un traguardo ulteriore che si aggiunge al già ricco palmares dei due atleti catanzaresi contribuendo a portare in alto i colori della Calabria e dell’Italia a livello mondiale. Si rivolgono al Presidente della FIDS Calabria Anna Caparrotta i complimenti del Presidente C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero e della Giunta Regionale per il meraviglioso traguardo raggiunto, augurandosi il meglio per il futuro sportivo e per la crescita della Federazione sull’intero territorio calabrese.