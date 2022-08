Danza Sportiva, Campionati del Mondo 2022: convocata la Royal Dance

A distanza di quasi un anno dal campionato del mondo IDO svoltosi a Follonica lo scorso Ottobre, la Royal Dance Calabria viene riconvocata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva per la partecipazione ai Campionati del mondo 2022 che si svolgeranno dal 2 al 4 Settembre in Polonia. A partecipare sarà anche quest’anno l’atleta Matteo Amodeo nella categoria Juonior 2 per lo stile Street Dance Show. Amodeo lo scorso anno ha portato a casa il titolo di vice campione del mondo con il tema della narcolessia, oltre che finalista al campionato italiano per le danze latine a coppia e campione italiano 2022 per il solo latino. Per ultimo è stato selezionato all’ultimo step di Ballando On The Road, programma di Rai1 diretto è presentato da Milli Carlucci. Adesso non ci resta che attendere e incrociare le dita per la Calabria che danza.