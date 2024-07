Boom di passeggeri al Tito Minniti. L'effetto Ryanair fa "volare" i dati

Lo scalo reggino è l'aeroporto che cresce di più in Italia. Gli ultimi dati degli scali calabresi e le prospettive per il futuro

Nel panorama aeroportuale italiano, la Calabria si distingue per una discreta crescita nel traffico aereo, ma si evidenzia soprattutto per le prestazioni straordinarie dell’Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

Successo testimoniato dai numeri, dati senza dubbio alimentati dall’approdo in riva allo Stretto della compagnia low-cost Ryanair, con un impatto immediato e decisamente positivo.

Crescita del Traffico Aeroportuale in Calabria

Il traffico aereo negli aeroporti calabresi ha mostrato una tendenza al rialzo nel corso dell’ultimo anno, con un incremento particolarmente notevole a Reggio Calabria dove si registra un aumento significativo nel numero di passeggeri, raggiungendo i 57.157 passeggeri a maggio 2024, con una crescita del 130,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è particolarmente notevole se si considera l’incremento dei movimenti aerei (+83,8%) e il coefficiente di riempimento dei voli, che si attesta al 78%.

Dati di Traffico degli Aeroporti Calabresi

I dati di traffico per maggio 2024 forniti da Assaeroporti mostrano una performance variegata tra i principali scali calabresi: Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

Aeroporto di Lamezia Terme

L’aeroporto di Lamezia Terme ha registrato 236.945 passeggeri, con una diminuzione dell’11,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Nonostante il calo, la media di passeggeri per volo è stata di 148 su una capacità media di circa 180 posti, con un coefficiente di riempimento dell’82%.

Dati Dettagliati:

Passeggeri Nazionali : 171.468 (-14,1%)

: 171.468 (-14,1%) Passeggeri Internazionali : 65.058 (+3,0%)

: 65.058 (+3,0%) Transiti : 419 (-70,6%)

: 419 (-70,6%) Totale Commerciale : 236.945 (-10,3%)

: 236.945 (-10,3%) Aviazione Generale : 83 (+93,0%)

: 83 (+93,0%) Totale Anno 2024: 909.517 (-10,9%)

Aeroporto di Reggio Calabria

Reggio Calabria ha visto una crescita esponenziale con 57.157 passeggeri, grazie anche all’introduzione di nuove rotte da parte di Ryanair. Il coefficiente di riempimento medio per ITA Airways è stato del 67%, mentre quello di Ryanair è stato dell’88%.

La rotta verso Barcellona si è rivelata particolarmente popolare, superando tutte le altre destinazioni con una crescita dei passeggeri che ha toccato il 166% rispetto al mese precedente.

Dati Dettagliati:

Passeggeri Nazionali : 57.157 (+130,5%)

: 57.157 (+130,5%) Passeggeri Internazionali : 0 (n/a)

: 0 (n/a) Transiti : 0 (n/a)

: 0 (n/a) Totale Commerciale : 57.157 (+130,5%)

: 57.157 (+130,5%) Aviazione Generale : 129 (+122,4%)

: 129 (+122,4%) Totale Anno 2024: 164.725 (+56,5%)

Aeroporto di Crotone

L’aeroporto di Crotone ha registrato 24.832 passeggeri, con una leggera diminuzione dell’1,6% rispetto all’anno precedente, ma un coefficiente di riempimento stabile all’82%.

Dati Dettagliati:

Passeggeri Nazionali : 24.832 (-1,6%)

: 24.832 (-1,6%) Passeggeri Internazionali : 0 (n/a)

: 0 (n/a) Transiti : 0 (n/a)

: 0 (n/a) Totale Commerciale : 24.832 (-1,6%)

: 24.832 (-1,6%) Aviazione Generale : 7 (-96,5%)

: 7 (-96,5%) Totale Anno 2024: 84.250 (-0,5%)

Sistema Aeroportuale Calabrese

Complessivamente, il sistema aeroportuale calabrese ha registrato 319.153 passeggeri a maggio 2024, con un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, nel totale annuo si evidenzia una leggera flessione del 4,3%, con un totale di 1.158.839 passeggeri.

L’aumento del traffico aereo ha avuto impatti positivi significativi sull’economia locale, con il turismo in crescita l’aumento dell’occupazione in settori come l’ospitalità, il retail e i servizi.

Questo slancio è un segnale positivo per il futuro, soprattutto in vista delle imminenti vacanze estive che promettono un ulteriore aumento del traffico. Gli esperti prevedono che la tendenza al rialzo continuerà, con la possibilità di raggiungere e superare gli obiettivi fissati per il 2023.

Inoltre, gli interventi infrastrutturali pianificati dalla Regione Calabria assieme a quelli previsti dall’emendamento Cannizzaro saranno cruciali per sostenere questa crescita. L’obiettivo è rendere l’aeroporto più accogliente e funzionale entro pochi mesi, preparandolo a una nuova era di sviluppo e modernizzazione.

Il “Tito Minniti” sta quindi vivendo un momento di svolta, grazie anche agli investimenti strategici e alle nuove rotte internazionali. La sfida per il futuro sarà consolidare questi successi, trasformando lo scalo in un hub di riferimento per tutta la regione.

Un’altra buona notizia, in ottica di rilancio e sviluppo del turismo, riguarda l’appalto da 47 milioni di euro aggiudicato da Ryanair relativo al marketing digitale in Calabria.

Il progetto, diviso in 4 lotti, ha visto primeggiare la compagnia low-cost, alla quale potranno essere affidati appalti specifici fino ad un importo massimo stimato pari del 65% dell’importo stimato del Lotto. Quindi a Ryanair potranno andare fino a 30.550.000 Euro: l’obiettivo è aumentare del 10% in tre anni gli arrivi negli aeroporti calabresi.