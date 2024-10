Davide Nicola: su Radio 24 la storia dell’allenatore che ha salvato il Crotone

Il mestiere dell’allenatore è molto particolare per la sua precarietà perché ogni domenica devi dimostrare al tuo datore di lavoro, il Presidente e i tifosi, di meritarti il posto che occupi in panchina. E se i risultati non arrivano o sono deludenti, vieni immediatamente sostituito.

È una sfida continua che vale non solo per gli allenatori delle grandi squadre, che hanno obiettivi importanti da raggiungere e che valgono un sacco di soldi, ma anche e soprattutto per le squadre di provincia, che hanno risorse economiche limitate.

Oggi, martedì 13 giugno, Enrico Ruggeri racconta a Il Falco e il Gabbiano in onda alle 15.30 su Radio 24 la storia di una squadra di provincia che sembrava destinata alla retrocessione e che invece ha saputo combattere fino all’ultima giornata per conquistare il traguardo della salvezza.

Ma quella che Ruggeri racconta suRadio 24 non è solo una storia di calcio, perché questa squadra è guidata da un allenatore che ha vissuto l’enorme dolore della perdita di un figlio, ma che questo dolore ha saputo trasformarlo in forza per combattere le proprie battaglie.

La squadra di cui si parla è il Crotone e l’allenatore a cui Enrico Ruggeri dedica la puntata di oggi e con cui la squadra calabrese ha ottenuto la salvezza nell’ultima giornata di campionato battendo la Lazio per 3-1 è Davide Nicola.

