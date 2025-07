Curva Sud: ‘Metteremo alle strette la società. Vogliamo nomi top’

Altro passaggio degli ultras nel corso della manifestazione di ieri, ha riguardato l’eventuale reazione da parte della Curva Sud, nel caso in cui non si dovesse costruire lo “squadrone”, come spesso hanno ripetuto:

“All’incontro che abbiamo avuto con il sindaco mancava la società, ma non era stata invitata. Abbiamo chiesto un nuovo confronto questa volta anche con la loro presenza, la società deve essere messa alle strette. Deve fare bene quest’anno e dimostrare di non avere problemi per il futuro, altrimenti la Curva prenderà delle decisioni anche brutte, non si faranno gli abbonamenti, ci saranno contestazioni e non entreremo allo stadio. La squadra deve essere già fatta a luglio con nomi top per la categoria. Oggi hanno comunicato due acquisti, sembra l’abbiano fatto apposta perché c’era la riunione. Vedremo quello che ci diranno“.

E poi ancora: “Ora metteremo alle strette la società, perché siamo stanchi dopo due anni di Serie D. Chi viene a Reggio non può fare quello che vuole. Nissa e Scafatese stanno facendo la squadra, sappiamo che ci sono malumori dentro la società con persone che avanzano soldi. Quindi ora la proprietà o esce i soldi o cede la società. Noi gli dobbiamo mettere pressione. Anche il sindaco gli ha detto di non aprire la campagna abbonamenti“.