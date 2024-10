Fabiola De Araujo è la nuova Palleggiatrice della Volley Reghion

La formazione reggina mette a segno un ingaggio di qualità per la nuova stagione, quello della palleggiatrice italo-brasiliana De Araujo. Volto già noto in Calabria, è una giocatrice con un curriculum di tutto rispetto, iniziato

nelle giovanili della nazionale brasiliana juniores e proseguito sempre in campionati di serie B, per poi arrivare in Italia e nel 2012 giocare in A1 cilena.

Poi, il ritorno in Italia giocando con Palmi, Fasano, La saracena e Caltanissetta, nella quale ha disputato l’ultima stagione.

Dunque, ritorna in Calabria dopo cinque anni.

Dopo questo nuovo innesto, ora si attendono altre ufficialità che arriveranno entro la settimana in corso e ci si potrebbe aspettare qualche altro bel colpo della dirigenza reggina.

Le dichiarazioni dell’atleta Italo- Brasiliana:

“Basta leggere il mio curriculum sportivo per comprendere l’amore e la passione che ho per il volley. Ho girato il mondo per questo sport e non voglio fermarmi. Dopo cinque anni ritorno in Calabria perché ho trovato un progetto ambizioso, un allenatore che conosco e che mi ha voluto fortemente e voglio assolutamente ricambiare la fiducia datami. Questa città ha sempre vantato meriti sportivi e anche il volley deve avere il posto che merita. Non vedo l’ora di indossare la maglia, conoscere lo staff e le compagne per unirci in un unico obiettivo: portare in alto il nome di Reggio Calabria nel mondo del volley. Con il talento si vincono le partite, ma é con il lavoro di squadra e con l’intelligenza che si vincono i campionati.