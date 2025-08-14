City Now

Calcio: scelta di cuore per Gigi De Canio. Riparte dalla Promozione con la squadra della sua città

Per l'ex Reggina, l'ultima esperienza in panchina nel 2019 con la Ternana

14 Agosto 2025 - 19:40 | Redazione

Luigi De Canio

Gigi De Canio, ex allenatore di Napoli, Genoa e Udinese, ha accettato la proposta dell’Invicta Matera, squadra del campionato di Promozione lucana per rilanciare il calcio nella città dei Sassi, dopo la recente esclusione del Matera Calcio dal campionato di Serie D.
Ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica e quello di ‘consulente esperto’.
La società dei fratelli Taratufolo, che vanta una esperienza trentennale nei campionati giovanili lucani, ha convinto De Canio con un progetto lungimirante e ambizioso.

Giocherà le sue partite interne nel principale stadio cittadino, il XXI Settembre ‘Franco Salerno’.
In carriera De Canio, nato a Matera nel 1957, si è seduto in panchina 669 volte, delle quali 127 in Serie A con Lecce, Udinese e Genoa.

Per lui esperienze anche a Catania, Reggio Calabria, Siena, e una in Inghilterra, nel 2007/08 sulla panchina del Qpr. Ha chiuso la carriera in Italia con la Ternana a cavallo tra il 2018 e il 2019.

fonte: ansa

