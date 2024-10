Luigi de Magistris a Reggio Calabria e Gallico:  per una Calabria libera e giusta

Lunedì 28 giugno, a piazza Camagna in Reggio Calabria, si terrà l’evento pubblico “Agorà per una Calabria libera e giusta”. Il dialogo sarà animato da Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato Presidente della Regione Calabria, insieme a Saverio Pazzano, candidato Consigliere Regionale, a Michele Conia, referente Mezzogiorno demA e Sindaco di Cinquefrondi, e ad Angela Napoli, già Parlamentare della Repubblica e presidente dell’Associazione Nazionale “Risveglio Ideale”.

L’incontro, organizzato dal movimento “La Strada” con “demA Calabria”, sarà l’occasione per parlare della Calabria di oggi e della grande sfida di rinnovamento che ci attende nel prossimo futuro, nel segno del contrasto alla massondrangheta e alla luce dei valori di libertà e di giustizia sociale. Ancora una volta ci ritroveremo piazza per piazza, strada per strada, per una Calabria libera e giusta.

Si svolgerà invece domenica 27 giugno, presso il Parco Angelina Cartella di Gallico Marina, alle ore 19.00, il dibattito pubblico “Lavoro, Salute, Ambiente. Contro la malapolitica, per una Calabria diversa” che vedrà sempre la partecipazione del candidato alla presidenza della Regione Calabria.

L’iniziativa, fortemente voluta da Calabria Resistente e Solidale, fra i primi soggetti politici a sostenere il progetto di cambiamento della Calabria che si riconosce nella candidatura di De Magistris, assieme all’Associazione “La Cosa Pubblica”, il Movimento per la Rinascita del PCI, e Potere al Popolo, co-organizzatori del dibattito, rappresenta una delle prime occasioni di confronto pubblico dopo la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia.