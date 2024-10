De Santis, parla l’agente di Denis: assemblea, promozioni e sorteggio

Ha parlato ai microfoni di tuttoC.com l’agente di German Denis, Lorenzo De Santis:

“C’è grande attesa per l’assemblea del 4 maggio che deciderà le sorti del campionato di Serie C. Con ogni probabilità si andrà verso una conclusione anticipata del torneo, c’è dispiacere perchè quando un campionato non può finire sul campo rimane sempre l’amaro in bocca però ci sono anche delle circostanze oggettive che impediscono di proseguire. Probabilmente la conclusione anticipata della stagione rappresenta il male minore”.

Spero di sbagliarmi ma credo che il blocco dei ripescaggi non comporterà problematiche particolari. Temo che nonostante gli aiuti dello Stato più di un club non riuscirà a iscriversi perchè questa crisi potrebbe incidere in maniera significativa sulle risorse dei presidenti che investono in questa categoria.

Questa idea di sorteggiare una squadra onestamente mi convince poco. Le leghe si dovranno parlare per trovare la soluzione più giusta”

Il Monza ha fatto il vuoto, la Reggina un campionato straordinario nel girone dal coefficiente tecnico più alto. Il Vicenza, in un girone più equilibrato degli altri, è riuscito ha guadagnarsi un buon vantaggio sulla seconda. La promozione sarebbe il giusto premio alla loro stagione”.