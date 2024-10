Nuovo debutto a Reggio Calabria per le gemelle Scarpari e il loro inedito “Selfie”

Si è svolta venerdì 15 giugno, nei locali della “Music School di Christian Cosentino”, a Gioia Tauro, la conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo delle gemelle Chiara e Martina Scarpari.

Si intitola “Selfie” ed è il quarto inedito scritto dalle giovani cantanti calabresi che, nella stesura del testo e degli arrangiamenti, sono state affiancate da autorevoli firme della discografia nazionale.

Selfie, infatti, è un frutto di un lavoro collettivo, un brano scritto a più mani da Chiara e Martina e da Vincenzo Tempera, Paolo Agosta e Lenny De Luca. Tempera è noto per la sua lunga carriera da musicista, arrangiatore e produttore che lo ha visto, più volte, protagonista al Festival di Sanremo. Paolo Agosta è un cantautore che vanta già diverse collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi. Mentre Lenny De Luca è un pianista jazz famoso anche per la sua attività di direttore artistico che lo ha portato alla ribalta accanto a big della musica italiana come Morgan, Tricarico ed Eros Ramazzotti.

Alla presentazione, oltre alle giovani artiste, hanno partecipato anche il M° Christian Cosentino (vocal coach) e il direttore artistico Natale Princi. Cosentino – in particolare – ha parlato di alcuni aspetti particolari del brano e del lavoro di registrazione e missaggio fatto negli studi della Bunker Home Studio di Milano. Inoltre è intervenuto in diretta telefonica anche il M° Vince Tempera che ha svelato anche qualche dettaglio sui programmi futuri della coppia calabrese.

Contestualmente al brano è stato presentato anche il videoclip di “Selfie”, un video divertente e movimentato realizzato dalla APP Media Group per la regia del cubano Mario Leclere.

Tra le principali novità di Selfie è importante sottolineare che l’etichetta discografica “Universal Music Group” ha acquisito i diritti di “Selfie” e si occuperà – come confermato da Tempera – della distribuzione del brano che, dalle prossime settimane, sarà disponibile per l’acquisto sui principali store digitali e sulle principali piattaforme di streaming online.

«Si tratta di un risultato importante – ha commentato Cosentino – Universal è una delle tre major della discografia nazionale e il fatto che abbiano scelto di distribuire il nostro brano è per noi una conferma del buon lavoro che stiamo facendo insieme a Chiara e Martina».

«Dobbiamo ringraziare tante persone – ha detto Chiara Scarpari – in tanti si sono impegnati per portare alla luce a questo brano. Lavoriamo a questo progetto dal 2015 e sono passati due anni da quando lo abbiamo inciso per la prima volta, speriamo che il pubblico possa apprezzare questo lavoro».

«Selfie – ha continuato la gemella Martina – è un brano energico e movimentato, sarà bello eseguirlo dal vivo ai nostri concerti. Questa canzone rappresenta una sintesi di quello che è stato il nostro percorso artistico finora, in futuro invece ci piacerebbe provare a sperimentare generi e soggetti diversi, più impegnati».

Le gemelle hanno concluso dando appuntamento a tutti i fan per il prossimo tour, che debutterà a Reggio Calabria il prossimo 21 giugno e che avrà proprio “Selfie” tra le tante novità.