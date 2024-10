Decreto agosto, il Sottosegretario del lavoro: ‘Giornate decisive per il rilancio economico’

Steni Di Piazza plaude al Governo per l'intenzione di sostenere il mercato del lavoro, incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e aiutare le imprese

“Sono giornate decisive per il rilancio economico sociale del nostro paese. Nel prossimo Dl di Agosto sono in esame una serie di nuove misure a favore del mercato del lavoro grazie anche al via libera del Senato allo scostamento di bilancio da 25 miliardi”.

Così il Sottosegretario di Stato lavoro e politiche sociali Steni Di Piazza esprime soddisfazione per l’impegno del Governo nell’esaminare ulteriori interventi per sostenere il mercato del lavoro, per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e aiutare le imprese, che fanno uscire i lavoratori dalla cassa integrazione, con la sgravio del 100%.

“Uno sforzo straordinario di tutti si rende necessario, non solo perrisollevare la nostra economia dagli effetti dal COVID19 ma, anche quello del nostro tessuto sociale già sofferente. Abbiamo bisogno di nuove politiche attive del lavoro che – conclude il Sottosegretario Di Piazza – facciano da leva per una reindustrializzazione dell’Italia, con il sostegno dell’imprenditoria civile e comunitaria e con la creazione di adeguati strumenti normativi e istituzionali. È necessario fornire sostegno a quelle imprese che promuovono la transazione ecologica, l’economia civile e circolare, l’agricoltura sostenibile e la valorizzazione del territorio”.