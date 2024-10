Decreto Calabria, convocato il Cdm. Sanità verso un nuovo commissariamento?

Alle ore 12:00 di oggi, 4 novembre 2020, è stato convocato un Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno il Decreto Calabria.

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 prevedeva “misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”. Un provvedimento che conferiva “al commissario per l’attuazione del Piano di rientro, Saverio Cotticelli, e al sub-commissario, Thomas Schael, nuovi poteri di controllo sui dirigenti del Servizio sanitario regionale, sottraendoli al presidente della regione Calabria, dimostratosi finora inadempiente agli impegni assunti in precedenza”.