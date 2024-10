Ponte sullo Stretto, fermo ‘no’ del Pd villese: ‘È un pericoloso bluff’

Il Circolo del Partito Democratico villese accoglie con favore la decisione del PD Calabrese di indire a Villa San Giovanni – venerdì 19 maggio p.v., ore 17.30, presso l’ Hotel “La Conca”, sito in Via Solaro – una sessione dell’Assemblea Regionale Dem dedicata al famigerato “Decreto Ponte sullo Stretto“.

Un Decreto voluto da Matteo Salvini per rianimare e rifinanziare la Società Stretto di Messina Spa, per riproporre un progetto – quello a campata unica – già bocciato dagli uffici tecnici dei Ministeri competenti.

Il PD calabrese, con questa decisione, mostra vicinanza e sostegno alle tante iniziative poste in essere dal Circolo villese per contrastare la narrazione nefasta della Lega Nord e delle Destre al Governo che – senza dare spazio e voce ai territori – si apprestano a devastare nuovamente Villa San Giovanni. Una Città, va ricordato, già gravata dall’eredità berlusconiana sul “Ponte”, con l’obbrobrio dell’ecomostro di Cannitello.

Il 17 aprile u.s., alla presenza dei delegati delle più importanti associazioni ambientaliste dello Stretto, in sinergia con Europa Verde e il Movimento La Strada, il Circolo PD di Villa – riunendo nella propria sede la cittadinanza attiva del territorio – lo ha detto chiaro e tondo, facendo proprie le parole in quell’occasione espresse con forza da Jasmine Cristallo, componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico:

“Il ponte è un pericoloso bluff, un’illusione che genera danni”.

L’incubo di tutti i villesi, infatti, è già realtà a Cannitello: lo sfregio di un’ennesima incompiuta funzionale soltanto ad interessi esogeni, lontani dalle necessità del nostro territorio.

Saremo onorati di intervenire all’Assemblea e di consegnare al senatore Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale PD e responsabile per le infrastrutture (che chiuderà i lavori a Villa) il documento che il quadro direttivo del Circolo cittadino ha prodotto sul tema oggetto della sessione.