Reggio, degrado in via Cappuccinelli e a Trabocchetto: la denuncia di ‘Sensazioni Emergenti’ – FOTO

Nell’ambito dei servizi relativi alla pulizia delle strade, vi segnaliamo la necessità di intervento lungo la salita di via Cappuccinelli che conduce sino alla strada di Collina degli Angeli.

Difatti la situazione di degrado ambientale determinatasi nella zona citata e relativa al sito storico delle “Cento Scale“, sia per l’assenza di un regolare intervento di pulizia, che per lavori eseguiti e non completati col rifacimento del manto, ha creato la crescita di erbacce e piante infestanti che impediscono un regolare passaggio a quanti usano la stradina, sia per arrivare al sito archeologico delle Mura Ellenistiche che alle zone cittadine.

Situazione di Degrado a Trabocchetto

Così anche la zona antistante il sito archeologico di Trabocchetto I, versa in una condizione di mancata pulizia con residui di rami e rifiuti che impediscono il normale uso dello spazio per bambini e fruitori dell’area indicata.

Leggi anche

Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”

Domenico Nava