Alberi del Calopinace in stato di degrado, un reggino denuncia: ‘Nessuna cura’ – FOTO

'Gli alberi stanno morendo in mezzo a cumuli di rifiuti'. La nota e le foto di un cittadino riguardante l'area verde del Calopinace

Nonostante la mia segnalazione pubblicata il giorno 1 luglio c.a. (che segnalava il forte degrado nell’area del Calopinace in cui, nel novembre 2017, l’Azienda Oasi del Verde piantò un centinaio di alberi, specie tipiche della macchia mediterranea), in tutto questo tempo non si è provveduto a mantenere vivo e prospero il verde. Ormai gli alberi stanno letteralmente morendo, oggi è peggio di due mesi fa.

Da aggiungere anche l’enorme quantitativo di spazzatura ivi abbandonata dai soliti incivili, tra cui un cumulo di rifiuti incendiati. In assenza di controlli capillari e di sanzioni, gli incivili la fanno franca!

Mi auguro vivamente che con questa segnalazione chi di competenza si ravveda del mancato intervento e si prenda cura dell’area verde del Calopinace, provando a renderlo rigoglioso.

