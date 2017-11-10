Più di cento piante tra palme, querce da sughero e ulivi per un'area di oltre 3000 metri quadrati, finora segnata da degrado e rifiuti abbandonati

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area adiacente le bretelle del Calopinace. L’area è stata adottata dall’Azienda Oasi del Verde Srl che sta procedendo alla messa a dimora di più di 100 piante, tra palme, querce da sughero ed ulivi, specie tipiche della macchia mediterranea.

“L’area interessata dall’intervento – ha spiegato il sindaco Falcomatà – complessivamente più di 3000 mq, era caratterizzata da uno stato di forte degrado, soprattutto per via dei rifiuti, tra i quali anche diversi ingombranti, abbandonati abusivamente da cittadini incuranti del rispetto dell’ambiente e della cosa pubblica. L’intervento programmato dalla ditta Oasi del Verde, che ringraziamo per aver aderito al progetto “Adotta il Verde”, di fatto andrà a riqualificare l’intera area adiacente la bretella, ripristinando anche l’impianto di irrigazione che era stato quasi completamente divelto”.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà Comunicati Stampa