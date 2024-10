Delegato al Turismo Latella: “Reggio al centro della scena culturale nazionale”

«Tre giorni di musica, tre spettacoli straordinari che hanno visto alternarsi sul palco dell’Arena dello Stretto, che ha registrato per tre sere il tutto esaurito, tre artisti di fama mondiale che hanno allietato con le loro magistrali performances gli occhi e le orecchie di migliaia di reggini e turisti. Il bilancio della tre giorni della sezione internazionale del Reggio Live Fest non può che essere più che positivo. Adesso rilanciamo sui prossimi appuntamenti di grande musica che vedranno protagonista la nostra Città nelle prossime settimane. Sono convinto che, con impegno e costanza, grazie al percorso di rinascita culturale ed artistica promosso dall’Amministrazione comunale su indirizzo del Sindaco Falcomatà, Reggio possa rientrare a pieno titolo tra le grandi capitali italiane della musica, con spettacoli di qualità, sinergie tra gli Enti pubblici ed i promoter operanti sul territorio, promozione degli artisti e delle maestranze locali, condivisione nelle scelte ed una crescita complessiva del panorama musicale ed artistico cittadino». E’ quanto dichiara in una nota il consigliere delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, commentando il successo delle esibizioni di Peter Cincotti, Matthew Lee e Peter Bence andati in scena nei giorni scorsi sul Lungomare Falcomatà.

«I tre eventi hanno ricevuto apprezzamenti unanimi da parte del pubblico – ha aggiunto Latella – non solo per le straordinarie qualità artistiche delle esibizioni, ma anche per la capacità organizzativa messa in campo dall’Amministrazione comunale, dai responsabili del Settore cultura del Comune che ringrazio per lo straordinario impegno e la grande passione che hanno dimostrato, dalle forze dell’ordine che hanno supportato con la loro rassicurante presenza il perfetto svolgersi delle manifestazioni e dallo staff di “Fatti di Musica” sotto il coordinamento del Direttore Ruggero Pegna. Credo che questo tipo di manifestazioni siano uno strumento straordinario di marketing territoriale, capaci di attrarre nella nostra città migliaia di turisti, senza peraltro gravare minimamente sulle casse comunali, associando il nome di Reggio Calabria ad un’offerta turistica, centrata sugli eventi culturali di qualità, sempre più ricca ed attrattiva».

«Ancora una volta, grazie alla triplice di “Pianoman”, nell’ambito della rassegna “Alziamo il Sipario”, in sinergia con “Fatti di Musica”, inserita dall’Assessorato Regionale alla Cultura nella categoria “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la Valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria, la nostra Città torna al centro della scena musicale nazionale ed internazionale, richiamando sul nostro territorio migliaia di turisti che in queste serate estive non sono voluti mancare a questi tre straordinari eventi musicali».

«Rilanciamo adesso con i prossimi eventi in programma nell’Ambito del Reggio Live Fest. Si terranno infatti il 17 e il 19 agosto, nella splendida cornice di piazza Duomo, recentemente riqualificata e consegnata alla Città dall’Amministrazione Falcomatà, i concerti dei Negrita e di Roberto Vecchioni. Ancora due appuntamenti di grande musica in uno scenario che, grazie al lavoro promosso dall’Amministrazione e all’iniziativa degli operatori commerciali che hanno colto l’occasione di valorizzare al meglio la splendida location, si è trasformato in uno dei centri pulsanti della città, soprattutto durante le ore serali, con migliaia di giovani, reggini e turisti, che lo hanno individuato come punto di incontro e di ritrovo. Circostanza che si ripete peraltro anche negli altri luoghi individuati dall’Amministrazione Falcomatà ed circostanziati nelle ultime delibere approvate dalla Giunta, per diventare isole pedonali o zone a traffico limitato, con l’obiettivo di incentivare l’uso degli spazi pubblici per l’organizzazione di eventi culturali e musicali, molto apprezzati dai cittadini e dai turisti che intendono vivere la nostra città, soprattutto durante il periodo estivo, in una dimensione più accogliente ed attrattiva».