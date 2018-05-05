Il Delegato della Fip Calabria per la provincia di Cosenza, Fabio Lorenzi è stato ospite all’interno della trasmissione “Buongiorno Regione” in onda su Rai Tre.

Il dirigente federale ha argomentato sul prossimo appuntamento cestistico in programma domenica 6 maggio 2018 al PalaCus di Rende, il tre contro tre marchiato Fip inerente la Categoria Under 16.

Le difficoltà strutturali del basket calabrese

Argomentando sullo stato del basket in Calabria il dirigente ha affermato quanto segue: “Ci troviamo di fronte a delle difficoltà strutturali.

A Cosenza c’è solo il PalaFerraro accanto a tante strutture fatiscenti o in attesa della risoluzione di complicati casi burocratici.

Tra Cosenza e Rende ci sono almeno tre splendide strutture che potrebbero essere fondamentali per il movimento ed è necessario vederle riaperte.

Il problema non è solo argomento della terra silana: Il Lamezia, per esempio, sta giocando la finale del massimo campionato regionale a porte chiuse e non è l’unico caso regionale ad avere problematiche simili.

Reggio non vive un periodo favorevole dal punto di vista degli impianti, idem su Catanzaro: la problematica, purtroppo, è diffusa su tutto il nostro territorio.

Si denota poca sensibilità da parte degli organi di competenza: vogliamo andare avanti con questo sport, una disciplina completa e tutta da vivere.

Il nuovo incarico federale e il minibasket

Il dirigente davanti alle telecamere della Tv statale ha parlato del suo nuovo incarico federale e della voglia di incrementare i numeri del basket in Calabria: “Tutto parte dal minibasket e dall’attività giovanile: stiamo lavorando tanto per fare reclutamento nelle scuole ed il nuovo corso federale ha raggiunto accordi con gli enti significativi.

Ho accettato di buon grado l’incarico affidatomi dal Presidente Paolo Surace per dare forza al movimento calabrese.”

Il 3 contro 3 di domenica al PalaCus

In chiusura di trasmissione, inoltre, Lorenzi ha ricordato l’appuntamento domenicale:

“Avremo l’onore di ospitare la tappa regionale del tre contro tre Fip.

Si giocherà dalle ore 9 alle ore 17 nella splendida struttura di Arcavacata.

Il tre contro tre è una disciplina che esordirà anche alle prossime olimpiadi di Tokio 2020: Un elemento di forte crescita all’interno del panorama cestistico mondiale”.