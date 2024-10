Delfini a Reggio Calabria: ecco lo spettacolo fotografato da un cittadino

Un’alba che toglie il fiato, è quella fotografata da un cittadino di Reggio Calabria.

“Il buongiorno da Cannitello (Villa San Giovanni – RC)”

Recita così il post su instagram da cui abbiamo preso ispirazione per raccontarvi, ancora una volta, le bellezze della nostra terra. Non è infatti la prima volta che nello Stretto i reggini assistono alla comparsa dei delfini.

Osservare branchi di delfini in transito, giocare a pelo d’acqua e divertirsi in questo specchio di mare, non è poi così raro. É proprio questo quello che è successo all’alba della scorsa mattina, sul lungomare Villa San Giovanni, dove in tanti hanno assistito a questo spettacolo e ne sono rimasti emozionati.

Fonte: @roccospano96