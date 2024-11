Delianuova: Incontro in libreria dedicato all’intellettuale in trincea Pasquino Crupi

Oggi, venerdi 18 settembre, a Delianuova, presso la libreria Librarsi di R. Leuzzi, dalle ore 17.30 si terrà l’incontro “Una serata dedicata a Pasquino Crupi”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la casa editrice Città del Sole e l’Ass. Geppo Tedeschi, e vedra’ alternarsi le testimonianze critiche e “affettuose” di amici, scrittori e intellettuali, dal titolare della libreria Raffaele Leuzzi a Maria Frisina, Franco Rossi, sindaco di Delianuova, Santino Salerno, Pino Toscano Antonio Roselli, Ercole Macrì, Franco Arcidiaco e naturalmente il figlio Vincenzo, attuale sindaco di Bova Marina. Ciascuno ha camminato con lui nella ricerca di un filo rosso che narrasse degnamente la terra natia, la Calabria.

Uno scrittore scomodo, Pasquino Crupi, non solo perché coscienza viva della Calabria sin dal dopoguerra, ma ancor di più per il suo essere stato critico, spietato e senza peli sulla lingua. Un intellettuale di trincea, un meridionalista di frontiera come amava spesso definirsi. Il miglior modo di ricordarlo sarà continuare a divulgare il suo pensiero e cercare di concretizzare i suoi, i nostri, sogni. Durante la serata sara’ messa in esposizione la sua migliore produzione insieme ai volumi pubblicati dalla casa editrice Città del Sole.