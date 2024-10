Delio Rossi: ‘Il contatto? Ero in trattative con altra squadra. In futuro?’

Nel momento in cui si è insediata la nuova società della Reggina, si è subito parlato di un cambio di allenatore ed il nome che circolava più di altri era quello di Delio Rossi. Poi per qualche settimana, invece, si andò avanti con Cevoli fino al suo esonero per far posto a Drago. Con l’ex tecnico della Lazio ha parlato Radio Reggio Più, questi alcuni passaggi del suo intervento ed ovviamente la prima domanda ha riguardato l’esistenza di quel contatto:

“Guardi io posso parlare di qualcosa se accade, se non accade non ha senso parlarne. Non sempre c’è un discorso diretto, a volte si parla con l’amico che sonda. In quel momento non si è avviato perchè io ero in trattative con un’altra squadra che poi non è andato in porto, poi loro hanno fatto altre scelte, pazienza”.

Problemi di categoria ed eventuali opportunità per quest’anno o per l’anno prossimo?