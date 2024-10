Democratici e Progressisti: ‘Occhiuto e Cannizzaro offendono i reggini, attacchi volgari e zero contenuti’

«Respingiamo al mittente le ingiurie del Governatore Roberto Occhiuto, sceso in città per paragonare i reggini a dei “porci“. Una volgarità unica, un linguaggio oltraggioso, mai registrato in passato, che travalica dalla dialettica politica e istituzionale e che vede il presidente di una Regione, sostenuto da una claque di partito, offendere una comunità intera che, a suo dire, “non meriterebbe sviluppo e investimenti”. Investimenti che, in realtà, aggiungiamo noi, Reggio Calabria aspetta sin dalla notte dei tempi».