Occhiuto dal Duomo di Reggio: 'Amazon e Philip Morris interessate a Gioia Tauro'

Forza Italia in Piazza Duomo a Reggio Calabria, per celebrare il risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche. Presenti i consiglieri comunali, amministratori della provincia, consiglieri regionali e ovviamente i due deputati eletti: conferma per Francesco Cannizzaro, responsabile per il Sud di Forza Italia, prima volta per Gianni Arruzzolo.

A 'guidare' la truppa azzurra il Governatore Roberto Occhiuto, mentre il coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori si trova a Roma per impegni.

Il presidente della Regione, nel corso del suo intervento, ha fatto un bilancio di questi primi 10 mesi. Spazio importante riservato alla sanità calabrese a pezzi e alla volontà di non mollare la presa rispetto alle cooperative che lucrano, rassicurazioni sull'aeroporto di Reggio Calabria ('faremo un intervento mai fatto prima') sguardo già proiettato alle prossime comunali reggine.

"Occhiuto viene a brindare ma non ascolta le istanze del territorio", ha dichiarato nel primo pomeriggio Carmelo Versace, sindaco f.f. Dal palco di Piazza Duomo arriva la risposta di Occhiuto, ennesimo scontro con la MetroCity degli ultimi mesi.

"Reggio e la provincia possono essere il motore della Calabria. Oggi ho annunciato come due colossi mondiali del calibro di Philip Morris e Amazon siano interessati alla zona a Gioia Tauro per investire nella zona industriale, vicina al Porto. Certe volte però, quando leggo ogni giorno attacchi alla stampa dei due sindaci f.f., a quanto tutto questo sia faticoso. E penso 'ma chi me la fa fare?'. E' come dare le perle ai porci", le parole di Occhiuto, sorridente.

Il Governatore ha poi concluso il suo intervento rivelando un suo personale obiettivo, diventare cittadino onorario di Reggio Calabria.